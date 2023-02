“No tenía absolutamente nada con ella, era un psicópata obsesionado buscándola. Al ver el rechazo de Laura, la cogió, me la mató, nos la arrebató de una manera que no merecía. No merecía esto”, dijo Daniela Ospina, familiar de la víctima.

Los familiares de la mujer asesinada también dijeron que la insistidera del hombre era tan grande que incluso si no la veía en el almacén donde trabajaba iba y la buscaba en la casa, lo que llevó a Dueñas a tener que acceder al trato que le daba su victimario.

Tras el crimen, la Policía de Yopal ubicó al hombre señalado del asesinato, quien después de haber perpetrado los hechos se quitó la vida.