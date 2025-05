Angustioso relato de sobreviviente de accidente en vía La Línea: “El conductor dijo que tenía problemas con los frenos”

“En ese momento fue que pudimos notar que se está quedando ya sin frenos. Luego, cuando dice que sí se ha quedado completamente sin frenos, solo intentó, pues frenar con la caja de los cambios del vehículo, pero ya el bus tomó más velocidad y no, ya no le servía la caja como para ir frenando el carro”, contó el joven estudiante en diálogo con Caracol Radio.

En video: Así es el cruce por la Cordillera Central

Tras el aviso, Trejos contó que se agarró muy fuerte de la silla buscando protegerse de alguna manera, advirtiendo al mismo tiempo la peligrosidad del puente en el que, aseguró, los accidentes, son recurrentes.

“Lo único que me pasó por la cabeza es que no me alcanzaba a despedir de mi madre y de mi esposa y que aquí fue, que hasta aquí llegué porque me imaginé que el bus iba a caer al vacío como tal”, narró el joven, quien reiteró que “lo único que sí hice fue agarrarme duro de esa silla tratando de que no pasara gran cosa”.