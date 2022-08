“Esta persona de 85 años estuvo todo el día sentado en una silla en la administración. No quiso recibir ningún alimento, se le ofreció agua, sopa, aromática, pero no los aceptó”, manifestó Nelsy Gutiérrez .

Nelsy Gutiérrez, presidenta del consejo de administración de la unidad residencial, le señaló a City Tv que esta persona estuvo durante todo el día sentado sin recibir ningún alimento, pues los ciudadanos que se encontraban cerca al lugar le ofrecían comida pero él no la recibía.

“Se logró contactar al hijo de la persona adulta a eso de las 3:00 o 4:00 de tarde y dijo que él no iba arriesgar su trabajo por venir a buscarlo”, manifestó la presidenta del consejo de administración de la unidad, pero no se conoce más sobre si lo recibirá o no.

Por su parte, desde la Secretaría de Integración Social señalaron que el paciente ha estado recibiendo atención médica las 24 horas del día, en un centro hospitalario de Bello Horizonte.