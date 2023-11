“He querido mandar estos días videos positivos con los que la gente se puede inspirar o se diviertan, pero ante la terrible realidad de Colombia me veo obligado a hacer este video en particular porque el país se está cayendo a pedazos: la delincuencia campea, el terrorismo hace lo que le da la gana” , comenzó afirmando De la Espriella en su video.

“Sin seguridad no hay nada. Mientras no apliquemos la ley como corresponde va rumbo al desastre y esto no es fortuito... Eso es lo que quiere el régimen, destruir el país”, indicó.

Al final, De la Espriella declaró lo que ha sido tendencia en redes, sus posibles soluciones contra la delincuencia en el país. En el video, el jurista afirmó que a la inseguridad hay que atacarla con dos leyes, la 556 y 762, con las cuales hizo referencia al calibre de dos tipos de bala que mostró en el video.

“A los delincuentes y a los bandidos hay que darles plomo corrido: la ‘ley 556’ o la ‘ley 762’, que me gusta más, es más efectiva. ¡Nada que negociar!”, concluyó el abogado colombiano.

