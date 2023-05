3.470 conductores sin pase murieron tras estrellarse

En junio de 2022, Adriana Bejarano conducía su carro por una de las vías de Medellín cuando una motocicleta le chocó por detrás. El hombre que conducía la moto venía a tanta velocidad, que el guardabarro delantero se clavó en la llanta trasera del vehículo y la estalló, y el motociclista cayó al otro lado del carril, quejándose de un dolor en el costado que resultó ser una fractura de costilla, a lo que se sumó una fractura de tobillo.

Con sus papeles en regla, Adriana le sugirió al motociclista que llamaran al Tránsito para solucionar el inconveniente, pero el conductor de la moto insistió en que arreglaran. “Claro, él me decía que no llamáramos al tránsito, pero era porque no tenía ni Soat y la licencia de conducción vencida”, recuerda la mujer.