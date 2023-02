El histórico fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia aumentó en un 65,9% los procedimientos legales, pero no impidió que otras mujeres siguieran abortando en la clandestinidad.

“Esta información coincide con la evidencia de otros países como Uruguay, Francia, Portugal, España y México en los que, luego de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no hay un aumento en los procedimientos a largo plazo, sino que se trata de un aumento inicial que luego se estabiliza e incluso disminuye”, argumentó Profamilia.

Pero su doctor mentía: desde hace un año exacto –tras la sentencia C-055 del 21 de febrero de 2022– cualquier mujer puede acudir a un centro médico para interrumpir su embarazo hasta la semana 24. Sin explicaciones, sin papeles, sin exámenes previos para la mayoría de los casos: tiene que ser un procedimiento rápido que, además, no requiere el consentimiento de los padres ni de ninguna otra persona adicional.

Objeción de conciencia: el reto

Pero, aún con ese incremento superior al 50%, las redes feministas han encontrado que cientos de mujeres se siguen enfrentando a personal médico desinformado y a clínicas completas que se presentan como “objetoras de conciencia”, un hecho ilegal porque, según la Ley, esa figura solo puede ser declarada por cada médico de manera individual, no por una institución.

“Recibimos muchos casos de mujeres que llegan a un centro médico y les dicen que ahí no hacen abortos o que no hay médicos que los hagan. Eso es ilegal, tienen que tener al menos un médico que los practique o, en su defecto, remitirlas de inmediato a un sitio que sí lo tenga”, explica la Solanyi Sánchez, una activista de la red Colectiva Bugambilia que acompaña a mujeres en sus proceso de aborto.

El caso que más la indignó, dice, fue el de una joven que acudió con apenas cuatro semanas de embarazó y a la que obligaron a practicarse una ecografía y escuchar los latidos del feto. “Mientras le entregaba los resultados, la enfermera también le dijo que pensara bien lo que estaba haciendo porque eso era un asesinato”, narró Sánchez.

Eso sí, tampoco hay duda de que el escenario ha mejorado para miles de mujeres que han ejercido su derecho sin un atisbo de complicación o traba: “para mí fue un procedimiento fácil porque el primer médico que me topé me dijo que él lo haría y que todo estaba bien. Me explicó el paso a paso, los riesgos y todo lo que yo tenía que saber. Estuvo pendiente de mí en todo el proceso y fue muy amable, creo que para eso ayudó el fallo de la Corte”, dijo Valentina Castrillón, de 22 años.

Por ahora, el país espera que esa resolución que regula la IVE y que fue emitida por MinSalud el 17 de enero de este año se aplique de manera estricta en todas las clínicas y hospitales. “Si eso ocurre, ninguna mujer tendrá que pasar humillaciones, noches enteras en vela o llantos en una sala de hospital porque no son claros con sus derechos. El camino va bien, pero apenas empieza”, concluyó Valentina