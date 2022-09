¿Por qué regresaron los bloqueos?

No han pasado 24 horas desde que los firmantes suscribieron el acuerdo (sábado 24 de septiembre, a las 5:00 p.m.) y la Troncal a la Costa reaparece bloqueada. En todo caso, la mayoría de los manifestantes del Bajo Cauca no quedaron conformes con lo acordado por la vía del diálogo.

“No hubo solución práctica al problema de fondo. (...) La decisión que se tomó no fue un consenso, fue una imposición prácticamente de la senadora (Isabel Cristina) Zuleta. Esta decisión no es compartida por la mayoría de los mineros en el territorio y no sabemos cuál va a ser la reacción de ellos con un acuerdo que no los incluye y, por el contrario, mantiene la destrucción de maquinaria pesada en el territorio. De la mesa se levantaron de manera abrupta“, había adelantado a EL COLOMBIANO, Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol.