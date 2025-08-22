Por tortura y homicidio de la mujer trans Sara Millerey en Bello, acusan formalmente a dos presuntos responsables

Juan Camilo Muñoz y Juan David Echavarría habían sido capturados en abril y mayo pasados en Bello. FOTOS: POLICÍA Y FISCALÍA

Juan Camilo Muñoz, alias Teta o Teté, y Juan David Echavarría, alias Chuky, fueron acusados ante un juez como presuntos autores de la tortura que condujo a la muerte de la mujer trans Sara Millerey González Borja, en hechos ocurridos el pasado 4 de abril en Bello (norte del Valle de Aburrá).

De acuerdo con la Fiscalía, existen suficientes elementos probatorios para asegurar que en esa fecha fueron Muñoz y Echavarría quienes, en compañía de otros tres hombres, habrían retenido y conducido a su víctima a una casa donde la golpearon con un palo y una varilla.

Como producto de esto, Sara Millerey sufrió fracturas en las extremidades superiores e inferiores y heridas graves en el abdomen, el tórax y los pulmones. Después de los vejámenes a los que la sometieron, la tiraron a la quebrada La García.

Después, los cinco sujetos habrían amedrentado a los vecinos para que no le prestaran auxilio a esta. Por ello, la mujer solo fue rescatada horas más tarde por familiares suyas, entre ellas una tía y su mamá, ayudados por el cuerpo de bomberos de la localidad.

No obstante que Sara Millerey alcanzó a llegar al Hospital La María, de Medellín, para recibir atención, falleció al día siguiente debido a la gravedad de sus lesiones.

Los presuntos delitos por los que fueron acusados Muñoz y Echavarrría son homicidio agravado y tortura con circunstancias de mayor punibilidad.

El primero de ellos fue capturado a finales de abril pasado por efectivos de la Sijín de la Policía y agentes del CTI de la Fiscalía en Bello, mientras que la aprehensión del segundo se produjo el 25 de mayo en ese mismo municipio. Ninguno de los dos aceptó los cargos cuando les hicieron la imputación.

La audiencia preparatoria de acusación dentro de este proceso fue fijada para el próximo 26 de enero.