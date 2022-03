Polémica en sector de Las Palmas por valla subida de tono

Una valla color rosa, con una mujer en ropa interior, un código QR y un mensaje sugestivo —“porque yo sí cumplo mis promesas, escanéame”—, ubicada entre el Alto de las Palmas y la Loma de los Balsos, ha levantado ampolla entre los padres de familia de los estudiantes de The Columbus School y otros colegios de la zona, pues consideran que el mensaje no es propio para los menores de edad que por allí transitan.

La protagonista de la pieza es Aida Cortés, productora de contenido para adultos en OnlyFans, con millones de seguidores en redes sociales. El QR de la valla, según los inconformes, conduce a una plataforma en la que ella promociona sus contenidos. Eso, dicen, debería ser inconcebible en el espacio público. Sin embargo, y aunque rechazan el mensaje, agremiaciones del sector dicen que no es algo ilegal.

“¡Cómo es que Espacio Público permite poner una valla así!”, esgrimieron unos respecto a la pieza. Otros, en cambio, se preguntaron: “¿OnlyFans permite la publicidad a los niños?”. Y unos más, en una carta pública compartida ayer por otros portales, le pidieron cuentas a Vallas & Avisos, firma que habría instalado la publicidad.

Desde The Columbus School expresaron, en respuesta escrita, que hay conocimiento pleno sobre las molestias que el mensaje ha causado en el sector, pero que no son la única institución impactada por el particular.