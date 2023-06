Ella es la doctora de Marinilla que da clases en la Universidad de Harvard

Sin embargo, su éxito no es producto del azar ni fue inmediato. Para demostrarlo hay que contar esta historia desde sus comienzos.

Aunque nació en Medellín luego de que su familia, oriunda de la vereda La Esperanza de Marinilla, decidiera mudarse a la ciudad buscando un mejor futuro para sus 10 hijos, ella nunca ha cortado los vínculos con el municipio del Oriente.

“Salir de Marinilla para llegar a Medellín fue un cambio muy fuerte para mis padres, dada su ascendencia campesina. Pese a que ellos no pudieron recibir mucha educación, sabían del valor de esta. Por eso llegaron a Medellín”, apuntó la profesora.

Los primeros años de educación de la doctora los transcurrió en la Institución Educativa República de La Argentina, cerca de la Placita de Flórez y a la que sus papás la llevaban a pie desde el vecino barrio de El Salvador, donde vivían.

“Luego estudié mi bachillerato en el Liceo Nacional Femenino Javiera Londoño. Después me presenté a la Universidad de Antioquia, a Medicina. No pasé la primera vez. Entonces, aun queriendo estudiar, me metí a un preuniversitario y a estudiar inglés. Volví, me presenté en 1998, y a la segunda vez tuve la fortuna de pasar el examen de admisión”, contó Ramírez.

La profesora recuerda que nunca dudó de que ser médica fue la mejor decisión de su vida, pues esta carrera la hace vibrar de entusiasmo ante tantas cosas por descubrir en ella.

“La medicina es muy bonita porque combina todo ese conocimiento de la ciencia y también combina el servicio a la gente. Por eso nunca me arrepentiría de ser médica, y si volviera a nacer la elegiría igualmente”, añadió.

Aunque Liliana admite que en su trasegar por la Facultad pudo conocer al profesor Francisco Lopera, al que considera un referente, también resalta el papel que tuvo la hoy también docente de Harvard, Yakeel T. Quiroz.

“Estaba en el tercer semestre cuando vi un anuncio en la Facultad que decía que estaban convocando a un semillero de investigación. La directora y fundadora era la doctora, bueno, en ese momento estudiante de psicología, Yakeel Quiroz, quien ahora es una gran neuropsicóloga. El semillero integraba estudiantes de Medicina, Psicología y hasta de Ingeniería”, recordó.

En el último año de su carrera, decidió aspirar al convenio que hay entre la U. de A. y Harvard para que los estudiantes paisas hagan tres meses de su internado en dicha universidad estadounidense.

“Yo me soñaba con esa experiencia. Los requisitos eran tener un buen promedio académico, hacer parte de un grupo de investigación y saber inglés, cosas que yo cumplía gracias a que en mis semestres anteriores me apliqué lo más que pude al inglés”, añadió.

Ramírez recuerda que al principio la estadía le resultó compleja por ser su primer viaje internacional y por la dificultad en el idioma porque como dice ella misma, una cosa es estudiarlo y otra tener que usarlo para relacionarse.

“Lo que aprendí de inglés fue mientras estudiaba medicina y por eso no era tan fluido. A veces me sentía como ‘atrapada’ en mi conocimiento, porque sentía que tenía mucho para aportar y fue tan difícil sentir que solo podía observar, pues todavía no tenía la fluidez para participar y decir lo que quería”, apuntó.

Sin embargo, muy rápido superó ese reto y con el tiempo comenzó a demostrar sus capacidades. Esto se vio reflejado en sus calificaciones en las que recibía honores. “Fue sorprendente sentir que sí pude y eso me motivó muchísimo”, agregó Ramírez.