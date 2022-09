Cerca de media hora después, otro incidente similar ocurrió en la vía Betulia-Concordia a la altura del kilómetro 12, sector Majagual. Allí fue atacado un vehículo de carga adscrito a Sotraur. Por fortuna el conductor solo sufrió lesiones leves.

Finalmente, en la madrugada de este miércoles 21 de septiembre otro vehículo de carga que se movilizaba también entre Betulia y Concordia a la altura de Las Mellizas fue detenido por otro grupo de ilegales armados. El conductor al notar la presencia de los hombres abandonó el vehículo y se escondió en un cafetal vecino hasta el amanecer. Por fortuna resultó ileso.

“Lo que dicen los señores que salieron ayer en la noche es que no quieren ver carros por la noche en el camino porque no van a responder por nada, ni por los carros ni por la vida de los que vamos manejando. Que si alguna cosa que más bien andemos de madrugada pero que en la noche no nos quieren ver más en las carreteras”, se escuchó en un audio difundido a un grupo de conductores del suroeste.

“Con las fuerzas del Estado venimos haciendo toda la investigación para esclarecer los hechos. Estos aún son materia de investigación. La fuerza pública ya se desplegó en la zona y los heridos fueron atendidos en el Hospital de Concordia”, reseñó el alcalde de Concordia Carlos Quijano.

Aunque todo es materia de investigación, se rumora en la zona que los hechos serían una retaliación por la reciente captura de alias Walter, cabecilla del Clan del Golfo, grupo que opera en esta subregión.

De otro lado, la comunidad de estos municipios se encuentra preocupada pues ya viene la cosecha cafetera y con ella los “tradicionales” robos en la vía durante esa fecha. Además, con la presencia del Clan del Golfo se temen más represalias como estas por cada golpe que brinden las autoridades.

Por ello los lugareños claman por mayor seguridad en la vías del Suroeste y mayor presencia de las autoridades.