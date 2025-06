Las vacaciones se vuelven el “coco” de las especies de animales silvestres en el Valle de Aburrá

El espejo de las vacaciones de 2024 tiene en alerta a las autoridades ambientales del Valle de Aburrá frente a la necesidad de contener el tráfico de fauna silvestre que se agudiza por estas fechas en que las familias salen a pasear aprovechando el receso escolar de los niños y jóvenes.

“El año pasado durante los meses de junio y julio, recibimos alrededor de 2.300 animales en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), de los cuales un 18% provenía del tráfico ilegal”, reveló el subdirector ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Alejandro Vásquez.

El funcionario complementó que en ese caso las especies más afectadas por esta conducta que está tipificada como delito fueron tortugas, loras y boas.

Lo curioso es que no siempre quienes incurren en ella lo hacen de mala fe, sino que lo más usual es que muchas personas viajen a otras regiones del país, especialmente a destinos costeros y es frecuente que se detengan en puntos improvisados de venta de animales silvestres y, movidas por la compasión, terminan comparándolos con la intención de “rescatarlos”.

No obstante, Vásquez recordó que comprar fauna silvestre por lástima no es rescatar, sino incentivar el tráfico ilegal, pues cada compra representa un estímulo para que los traficantes continúen capturando especies de su hábitat natural.

Por eso, el llamado es que si se evidencia la venta de animales silvestres en carretera, se debe denunciar de inmediato a las autoridades ambientales del territorio o a la Policía Nacional

Advirtió que durante esta temporada también aumenta una práctica cada vez más común en destinos turísticos, como son los tours donde se manipula fauna silvestre para tomarse fotos y resulta que en muchos de esos casos los animales son capturados de su hábitat natural y explotados para el entretenimiento de esos visitantes.

“Este tipo de actividades también causan un profundo sufrimiento a los animales y fomentan su tráfico y tenencia irregular”, dijo el subdirector ambiental del AMVA.

Una tercera situación que acarrea consecuencias negativas o mejor catastróficas para los animales silvestres es el riesgo de atropellamiento en las vías, especialmente durante los desplazamientos por carretera, y es por ello que especies como iguanas, zarigüeyas, perezosos, armadillos y tamanduás son frecuentemente reportadas en emergencias por accidentes viales.

“El mensaje es claro: no comprar, no manipular y no usar fauna silvestre. La mejor forma de cuidarla es dejándola en libertad y denunciando cualquier uso indebido”, apuntó Vásquez.

Cualquier caso de tráfico o tenencia ilegal de animales silvestres se puede reportar a la Policía Nacional llamando a la Línea de Emergencias del 123 o a través de la Línea de atención del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 6043856000 si se trata de hechos ocurridos en los diez municipios de su jurisdicción: Medellín, Itagüí, La Estrella, Caldas, Sabaneta, Envigado; Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Para su tranquilidad, tenga en cuenta que las denuncias son anónimas y también pueden quedar registradas en el sitio web www.metropol.gov.co/Paginas/pqrsd.aspx.

Y en caso de encontrar animales silvestres heridos o vulnerables, la línea de emergencias de fauna silvestre del territorio metropolitano es 3046300090.