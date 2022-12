Con una mayoritaria votación, trabajadores de uno de los sindicatos de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) decidieron entrar en una huelga este lunes 19 de diciembre. La medida se da tras casi un mes de negociaciones infructuosas del nuevo pliego de peticiones con las directivas de la empresa.

Esta tarde se conoció que habrían sido 166 votos, de los cuales 145 fueron a favor de la huelga, uno nulo y 20 por escalar el caso a un tribunal de arbitramento. No hubo votos en blanco.

La razón por la cual se tomó esta decisión es que con la transformación de la FLA, hace dos años, su sindicato mayoritario, Sintrabecólicas, que agremia a 178 de los 310 trabajadores, llegó a un acuerdo con la gerencia en el que se renegociaban algunas condiciones laborales.

Sin embargo, el acuerdo se venció el pasado 2 de noviembre y, desde entonces, el sindicato y la gerencia siguen negociando 35 puntos del mencionado pliego de peticiones, entre los que se incluyen nuevas condiciones adaptadas a las actuales realidades del país y del desarrollo de las labores en la FLA. En consideración de la agremiación sindical, estos no ponen en riesgo la estabilidad económica de la empresa, pues varios son de orden administrativo que mejoran situaciones puntuales.

Entre algunas de las peticiones en cuestión están que se respete la antigüedad de los vinculados, pues tras la transformación de la fábrica los certificados laborales de personas que llevan décadas allí están saliendo con una “antigüedad” de dos años (contados desde 2020 cuando se dio la transformación).

Por ello, deben ir hasta la Gobernación de Antioquia a que les expidan un certificado diferente que dé cuenta de los demás años que llevan trabajando en la FLA, lo que afecta sus registros de años trabajados ante otras entidades.

Asimismo, se solicita que cuando haya un despido se aplique una tabla de indemnización actualizada y se tengan en cuenta los años totales de servicio, es decir, que no sean solo los dos desde la transformación de la FLA. También piden que se retire la cláusula de despido sin justa causa de los contratos vigentes y que las inasistencias derivadas de enfermedades profesionales u otras debidamente certificadas no se consideren ausentismo, tal como sucede actualmente, según Sintrabecólicas.

Tal como lo explicó EL COLOMBIANO en días pasados, uno de los temas más álgidos en la negociación ha sido el del traslado de la FLA desde Itagüí hasta un nuevo lugar. “No estamos en contra del traslado de la fábrica, de hecho lo damos por contado. Lo que estamos pidiendo es que cuando se dé, haya un beneficio para el empleado que se tenga que ir. Que a dónde lleguemos tengamos garantías de vivienda digna y de transporte”, apuntaron desde el sindicato.