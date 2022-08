El Parque Lleras y su zona de influencia está dentro de los perímetros que la Alcaldía de Medellín determinó para imponer un toque de queda para menores de edad. La idea no es nueva, por supuesto, y hasta se aplicó el año pasado con resultados cuestionados; hace dos semanas se impuso de nuevo y los resultados, según los comerciantes, han sido más bien pobres.

La mujer mayor comenta que desde que se impuso el toque de queda, el pasado 3 de agosto, se ha visto más presencia de la Policía, pero ha sido insuficiente. “Por acá se ven menores de edad toda la noche. Lo principal es que piden plata y hay muchachos desde 8 o 10 años. También se ve a una mujer que pide plata con un niño de brazos. Cada rato los cogen, pero a los días otra vez están por ahí correteando”, precisa.

Muy cerca de la conversación de las mujeres, un artesano acomoda sus productos. Ha sido un día largo. Prefiere que no se divulgue su nombre, pero dice que el problema más grave del parque son los menores de edad. “Nos hacen mucho daño a nosotros los comerciantes y los turistas. Se meten a los negocios a pedir plata y, cuando no les dan, tratan mal a la gente, insultan. Hace unos meses se hizo un buen control del tema, pero no ha sido constante y no ha dado muchos resultados”, pondera el comerciante.

La razón de la Alcaldía para imponer este toque de queda, que comienza a las 7:00 de la noche y termina a las 5:00 de la mañana, y que está vigente hasta el 31 de diciembre, es prevenir la explotación sexual infantil, la mendicidad y la pornografía infantil.

Sin embargo, las cifras presentadas generan una inquietud. Este diario consultó a la administración municipal por los resultados. Desde allí detallaron que 32 menores de edad han sido sorprendidos violando la prohibición. De ellos, 27 eran hombres y solo 5 mujeres. Si la función del toque de queda es combatir la explotación infantil, un flagelo que afecta principalmente a las niñas y adolescentes, es llamativo la baja presencia de ellas en el reporte, aunque se sigan viendo en las calles.

Una cifra más reciente, compartida por la Policía Metropolitana, habla de 47 menores de edad que fueron encontrados y a quienes se les inició un proceso de restitución de derechos.