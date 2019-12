Dos sismos sacudieron el centro del país en menos de 20 minutos

El presidente Iván Duque descartó, vía Twitter, afectaciones en algún municipio del país:

Publicidad

La UNGRD me reporta que luego del sismo, con epicentro en Mesetas, Meta, y de hacer barrido por todos los departamentos del país, no se registran afectaciones. He ordenado que se mantengan activos los planes de contingencia a nivel nacional y el monitoreo permanente”, dijo el mandatario.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, descartó por el momento alguna afectación en la capital antioqueña.

El Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia no reportó novedades en el departamento.