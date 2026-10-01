T. de A. en Itagüí abre inscripciones para 2027: ¿qué programas ofrecerá?

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (TdeA) anunció la apertura de su proceso de inscripciones para el primer semestre de 2027 en su sede Aburrá Sur, ubicada en el municipio de Itagüí.

La sede cuenta con 13 programas de pregrado y para el próximo semestre incorporará dos nuevas alternativas: Profesional en Biotecnología Industrial y Tecnología en Gestión Química Industrial, con las que amplía su oferta en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

¿Qué programas ofrece el TdeA Aburrá Sur?

Entre las opciones disponibles en la sede se encuentran programas como: Derecho, Trabajo Social, Contaduría Pública, Administración Pública, Administración Financiera, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, Licenciatura en Educación Infantil, Biología, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Profesional en Biotecnología Industrial y Tecnología en Gestión Química Industrial. Lea también: Cuestionan a Sergio Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo, por publicar opiniones personales en redes institucionales Los interesados podrán realizar la inscripción hasta el 16 de noviembre y consultar la oferta académica y los requisitos a través de los canales oficiales de la institución, como sus redes sociales y su página web. La oferta está dirigida tanto a estudiantes de Itagüí como a personas de otros municipios, especialmente de los sectores del sur del Valle de Aburrá.

El campus Aburrá Sur está ubicado en la carrera 65A #34-13, sector Ditaires, en Itagüí. Cabe recordar que el terreno fue cedido por el municipio para la construcción de la sede física del Tecnológico de Antioquia. La infraestructura cuenta con ocho niveles y espacios destinados a la formación académica y a actividades deportivas y de bienestar. Entre ellos se encuentran un bloque académico de 6.540 metros cuadrados, 65 aulas de clase, así como siete aulas de laboratorios y sistemas. La sede también dispone de cafetería, piscina, gimnasio y placa polideportiva. Lea también: Buscan sacar los vapeadores de los colegios de Rionegro: Alcaldía emprendió campaña disuasiva El campus fue inaugurado en 2025, después de una inversión superior a los $56.000 millones realizada por la Alcaldía de Itagüí y la Gobernación de Antioquia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas