Investigan homicidio de un taxista en Copacabana: habría sido atacado durante un intento de robo

Las autoridades investigan la muerte de un taxista en Copacabana, Antioquia, luego de que fuera reportado como herido con arma de fuego.

De acuerdo con un informe policial preliminar, el caso habría ocurrido en medio de un presunto intento de hurto, aunque las circunstancias del ataque todavía están por establecerse.

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El hecho fue reportado hacia las 10:51 de la mañana de este jueves 15 de octubre, mediante una llamada a la línea de emergencias 123. La información inicial indicaba que un conductor de taxi se encontraba inconsciente después de haber sido lesionado.

El reporte ubica el caso en la carrera 63A con calle 51, en el barrio Remanso, de este municipio del norte del Valle de Aburrá. La víctima sería un hombre de entre 45 y 50 años, cuya identidad no ha sido confirmada.