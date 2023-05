Transporte de Caldas, en el limbo tras fallos judiciales

El transporte público individual y veredal en Caldas vive uno de sus períodos más turbulentos por cuenta de dos fallos judiciales que dejaron en la incertidumbre la prestación del servicio en estas dos modalidades que agremian a poco más 210 conductores al comprometer sus cupos para poder rodar con pasajeros.

Tal como lo mostró EL COLOMBIANO, el pasado 4 de mayo, de los 318 taxis que hay en el municipio 194 están en riesgo de suspender operaciones a raíz de un fallo emitido por el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín que dirimía un pleito entre la Alcaldía de Caldas y la empresa Flota Caldas Ltda.

El asunto se remonta a 2015 cuando la entonces alcaldesa Mónica Raigoza contrató un estudio por $38 millones para determinar si había que aumentar la asignación de cupos para taxis en el municipio. Este sugirió hacerlo en casi 200.

En 2018, durante la administración de Carlos Durán, a través de tres resoluciones emitidas en julio de ese año, se expidieron 194 cupos para taxis que se repartieron entre las empresas TaxPoblado, TaxBelén, TaxBrasil y Sabatax. Flota Caldas Ltda –hasta esa fecha la más grande– quedó por fuera de la repartija por lo que la demandó y pidió su nulidad, alegando que el municipio no solo no había notificado con tiempo el reparto de cupos sino que también había incumplido con los requisitos para el estudio que avaló la expansión de los taxis ya que este debía contar con el visto bueno del Área Metropolitana y del Ministerio de Transporte.

Pese a que ambas entidades le indicaron a la Alcaldía que el estudio no era de su incumbencia, el 29 de septiembre de 2022 la jueza encargada del caso decidió que Flota Caldas tenía razón en el sentido de que la norma sí obligaba a Caldas a contar con el visto bueno del Área y del MinTransporte y ordenó declarar nulas las tres resoluciones, decisión que la actual administración no apeló.

El asunto había pasado sin mucho ruido hasta el pasado 21 de abril cuando a por lo menos cinco taxis se les venció la tarjeta de operación. Por ello, cuando fueron a renovarla por un año más, la actual alcaldía en cabeza de Mauricio Cano –hijo de un socio de Flota Caldas, hecho por el que ha sido objeto de reclamos pese a que alega que no tiene intereses allí– decidió no renovarles ni a ellos ni a los beneficiados del acto administrativo de 2018 aduciendo que está obligado a no hacerlo por el fallo judicial. A los cinco taxis que ya no pueden operar, con el paso de los días se les sumarán más hasta que el próximo 31 de julio los 194 taxis queden sin tarjeta de operación.

Conductores contra la pared

Ante esta situación que los tiene en un limbo legal los taxistas organizaron manifestaciones para hallar una solución pues aunque los carros quedarían quietos, las deudas y los impuestos seguirán “marcando taxímetro”.

“Tras la negativa del alcalde, la semana pasada le explicamos que si bien la jueza tumbó las resoluciones donde se adjudicaban los cupos, no tumbó las resoluciones con las que nos expidieron matrícula de servicio público, porque son dos actos administrativos diferentes. Además nosotros cumplimos todos los requerimientos de ley para acceder a ellas. Por ello él no tiene por qué negarnos las tarjetas de operación. Por eso habíamos acordado con él que este 26 de mayo se volverían a expedir las tarjetas, pero ese día la Alcaldía dijo que no iba a hacerlo”, agregó un vocero de los taxistas.

“Somos casi 180 propietarios y 200 taxistas que vamos a quedar sin empleo y endeudados con los bancos porque nosotros y nuestras familias que son casi 2.000 personas dependemos de estos vehículos”, dijo otro taxista.

Por su parte el alcalde defendió su postura indicando que de impartir nuevas tarjetas de operación estaría prevaricando. “Mis opositores ven este asunto como una oportunidad para decir que todo esto es culpa mía, como si yo hubiera firmado las resoluciones de 2018, pero lo cierto acá es que las familias y los propietarios fueron engañados por unos actos administrativos que no gozaban de validez jurídica”, apuntó.

Cano también dijo que él no ve en qué se favorecería la empresa ligada a su padre ya que esta no recibió ningún cupo. “Y eso de que al no dar las tarjetas quedamos sin competencia es falso porque hay otras tres empresas para repartir los 124 cupos”, dijo.