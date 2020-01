¿Por qué estuvo archivado cuatro años el radar contra el crimen en Antioquia?

Jerónimo Castillo. Director de Seguridad, Fundación Ideas para la Paz.

“La discusión sobre la importancia de los datos es muy vieja. Las primeras iniciativas de centros de análisis de cifras en Colombia se crearon a mediados de los 90, cuando empezaron los sistemas de vigilancia epidemiológica de Cali y Bogotá. Unos años después nació el sistema de Medellín, inicialmente en la Policía.

Incluso hubo un proyecto muy famoso que tuvo el Ministerio de Defensa, que fue el censo delictivo, que medía y georreferenciaba la actividad criminal con el fin de fortalecer la capacidad de las administraciones para definir mecanismos de actuación y evaluación de las políticas.

Lo más importante de estas iniciativas es que están enfocadas al público en general para que los ciudadanos podamos exigir más en la rendición de cuentas de las autoridades.

Por la cantidad de municipios que tiene, Antioquia sí necesita un sistema como estos, así que celebro la iniciativa. Pero es clave que ese sistema no solo esté alimentado con la información de la Policía, sino que concilie fuentes como Medicina Legal, Fiscalía, el mismo Dane, e incluso investigaciones académicas y de privados. También hay que cuidar que esa información realmente le llegue al público, porque en algunos casos sucede que los microdatos no se comparten y el análisis queda reducido a los funcionarios públicos y no a la sociedad civil. Incluso deberían evolucionar a la creación de unos fondos públicos que permitan financiar investigaciones externas, de centros de pensamiento, organizaciones o grupos de investigación, para mejorar el alcance de la información. En otras palabras, se busca que los sistemas sean sitios para que no solo confluya la visión institucional, sino también espacios de discusión abiertos.

El análisis de las dinámicas delictivas, a través de las estadísticas, es clave para luchar contra el crimen”.