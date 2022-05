Gente cercana al caso comentaron lo que se ha sabido de Andrés Camilo y su suerte. Aunque algunas versiones son confusas, familiares, encargados del proyecto y amigos no quieren descartar ninguna de ellas con la esperanza de volverlo a ver , ojalá con vida.

Confundidos, pero con esta primera pista, un grupo de 20 amigos, todos relacionados con la ingeniería forestal y con algunos proyectos en los que trabaja, decidieron iniciar las labores de búsqueda en el punto donde les marcó el celular y posteriormente extender el radio por municipios vecinos como Toledo, Ituango y San José de la Montaña. Hasta el momento, no han obtenido ningún resultado.

Desde que fuera visto por última vez a las 3:00 de la mañana del lunes 4 de abril, según relató la alcaldesa de este municipio, Ana Carolina Carvajal, se ha mencionado, incluso, que pudo ser secuestrado por la guerrilla, pero luego de los contactos que han hecho con los insurgentes, estos negaron sus rapto. Pero hay un dato que no es menor: pocos han visto ese video del que habla la alcaldesa. Parece un material difícil de encontrar.

Allegados aseguraron que esta versión no tiene fuerza porque la situación de este predio no era parte de su actividad en Hidroituango, por lo que podría desconocer la demanda.

Hasta a supuestos paramilitares los metieron en los comentarios en las tiendas y andenes de la localidad. En esos rumores manifestaron que habría tenido acercamientos con una mujer, quien tendría vínculos cercanos, los cuales no se han establecido con precisión, con un integrante de un grupo delincuencial, situación que le habría ocasionado problemas.

Tampoco descartaron la versión de que la fiesta de esa noche se le fue de largo, pero sus amigos aseguraron que “esos no son comportamientos habituales de él”.

Para no descartar hipótesis que permitan dar cuenta de su paradero, las autoridades indagan si depronto detrás de esta situación podría estar la banda Pachelly, la cual hace presencia en este municipio, según lo reconoció la mandataria, quien al tiempo aseguró que, hasta el momento, no descartan ninguna hipótesis sobre este hecho. Sin embargo en el bajo mundo de Medellín no se menciona el tema, abogados cercanos a los grupos descartan el hecho.