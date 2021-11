Entre las principales causas están las acciones de las bandas ilegales, traducidas en amenazas, extorsiones, asesinatos o reclutamientos. Y hay una en particular que el Ministerio Público alertó: la violencia sexual, no solo a manos de cónyuges o exparejas, sino de los criminales que se creen dueños de vastos territorios de la ciudad, en un área metropolitana que alberga a 350 de estos grupos armados.

La ultrajaron, se burlaron y le robaron a la mujer de 39 años, aprovechando que no había nadie más en la casa. Horas después, aún temblorosa, salió a pedir ayuda y en la calle reconoció a dos de los violadores. Eran integrantes de un combo delincuencial, y en aquel barrio del Oriente de Medellín ellos gobiernan a sus anchas. Así que al repudio y dolor por su tragedia, se sumó una carga de miedo que tres años después, no desaparece.

“Me dijeron que fuera a un hospital, donde no me atendió una mujer, sino un médico hombre que no sabía mucho del problema. Para rematar, por descuido o ignorancia, en el diagnóstico puso que yo había ido a urgencias por un aborto. Ese documento no le servía a la fiscal, así que tuve que regresar al hospital, y otra vez pusieron en la historia clínica que había acudido por planificación familiar. Es como si no hubieran visto que tenía la boca reventada y moretones en los senos y nalgas”, recordó Dalia, pidiendo un momento para frenar la entrevista y tomar agua.

Cuando el escándalo se regó en el vecindario de Dalia, el jefe de la banda llegó a su casa. “Me dijo que eso me había pasado por borracha. Que me iban a devolver los objetos robados, pero que no podía denunciar a los abusadores, porque eran buenos muchachos que cuidaban el barrio. A pesar de que yo los reconocía, me dio temor poner sus nombres en la denuncia, porque mi familia sigue viviendo allá”, explicó la víctima a EL COLOMBIANO.

Viacrucis institucional

A medida que pasaban los días, Dalia sufría el asedio del combo. No conformes con la humillación sexual, comenzaron a seguirla. “Me robaron los bombillos del balcón, unas sillas, me cortaron las flores del jardín... No pude más, y tuve que irme de la casa”, contó.

“Como Personería, procuramos que las agencias de seguridad y el Municipio atiendan este tipo de situaciones. Buscamos un albergue temporal y tratamos de que la Unidad de Víctimas analice las declaraciones, para ver si estas personas se pueden incluir en los beneficios”, dijo Vivas, añadiendo que frente a la gobernanza de las bandas lo que se requiere es una mayor presencia institucional en los barrios, “con programas sociales”.

Si ser desplazado por cualquier motivo ya es un drama, serlo como víctima de violencia sexual es una odisea mayor. Sin dinero para pagar un techo, porque trabajaba en la vivienda que abandonó, deambuló entre una y otra institución, poniendo tutelas, repitiendo su historia “enemil veces”, para ver quién le brindaba apoyo.

La Unidad Nacional de Protección le asignó un chaleco antibalas y un celular, dinero para pagar comida y arrendar una pieza por 20 días. La Gobernación le proporcionó un auxilio y refugio en un pueblo cercano durante tres meses; y amistades le dieron la “dormida” unas semanas.

Vagó por varias residencias, hasta que llegó a un albergue de la Alcaldía de Medellín en Laureles. “Es un sitio difícil, porque no solo hay víctimas de violación. Ahí mezclan migrantes extranjeros, testigos protegidos de la Fiscalía y miembros de combos que son informantes de la Policía. Incluso había dos hombres que mataron a un niño en Villatina, y que después fueron capturados, y otros que espiaban a las mujeres de noche; yo dormía con la puerta trancada y abrazando la maleta”, recordó Dalia.

Esta aglomeración de gente de distintas problemáticas es frecuente, según Lina Palacio, representante de la organización femenina Ave Fénix: “En los albergues mezclan diversidad de víctimas, no solo mujeres”. Agregó que la Línea 123 Mujer es de gran ayuda, sin embargo, “la cantidad de funcionarios se queda corta”.

La concejala de Medellín, Dora Saldarriaga, convocó a un debate de control a las políticas de atención a las mujeres victimizadas. A su juicio, “hay un presupuesto deficiente y fracturas en el acompañamiento. Aquí falta más voluntad política”.

Añadió que “hay desarticulación entre las entidades que intervienen en el Código Fucsia, a veces pasan horas y días antes de la intervención, y el acompañamiento es pobre. En los hogares de protección, a veces les niegan estadía a las víctimas de grupos armados, y ese limbo institucional pone en riesgo a las personas”.

Políticas ausentes

Uno de los momentos más críticos de la estadía de Dalia en el albergue sucedió a finales de 2020. Un feminicida confesó a las autoridades que había asesinado a su exnovia Yuly Daniela Patiño, de 25 años y residente en Manrique, y que había arrojado su cadáver al río Medellín.

La Policía lo llevó a ese refugio temporal, mientras avanzaba la causa penal. El pasado 30 de diciembre, usando unas cuchillas, el criminal se quitó la vida en un cuarto, en un hecho que fue ampliamente difundido por la prensa.

“Eso fue terrible, con sangre por todas partes. Aunque trataron de limpiarla, las manchas seguían ahí”, indicó Dalia.

En enero los administradores del albergue le dijeron que no había más subsidio para mantenerla, “y me echaron. Sin más a dónde ir, volví a mi casa por unos días, me voy otros días por ahí y regreso, y así me mantengo”.

Para Saldarriaga, “no ha habido un solo gobierno que se tome en serio las políticas para las mujeres, que somos el 52% de la población”.

Palacio estimó que se requiere construir una política pública para la mujer, municipal y departamental, que incluya a las organizaciones que promueven sus derechos.

Sobre el asunto también consultamos a la Secretaría de las Mujeres de Medellín, aunque al cierre de esta edición no llegaron sus respuestas.

“Nos estamos quedando en los diagnósticos, es un tema que hemos tratado en los comités de justicia transicional. Sigue faltando decisión para que los albergues, por ejemplo, se manejen con enfoque de género”, precisó Córdoba, de la Uariv.

La ayuda psicosocial que pregonan las autoridades, poco le ha servido a Dalia. Incluso la Fiscalía archivó su expediente.

Sus hijos y familiares han sido el bastión que la mantiene en pie, aunque este pensamiento no deja de taladrarle la mente: “Quisiera cerrar los ojos y despertar en otro lugar. A veces quiero quitarme la vida, pero soy católica y temo condenarme. Me pregunto una y otra vez si no es mejor morir, que vivir huyendo”.

*Identidad protegida.