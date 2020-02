“Las universidades no se pueden convertir en trincheras desde las que se lanzan explosivos (...) hace una semana tuve que intervenir porque en el ITM estaban lanzando algunos y casi les caen en la cabeza a unos ciudadanos”, añadió.

Preocupación general

Álvarez les pidió a los estudiantes del “Poli” que tomen acciones contra quienes están cometiendo actos vandálicos, para que no sea la fuerza pública la que intervenga.

Restrepo consideró que se podría poner en riesgo a toda la comunidad, además de los proyectos de investigación y extensión. “Si hay una orden de evacuación y entra el Esmad, ¿qué pasa con esos experimentos de, por ejemplo, bacterias que requieren vigilancia completa?, ¿quién dijo que eso no genera radicalización mayor? Eso contribuye a la estigmatización de los estudiantes”, añadió.

La percepción de que son más los que protestan de manera pacífica es compartida por el alcalde, o al menos eso es lo que se concluye de la carta con la que anunció su decisión, donde se lee: “Reconozco que la mayoría de los manifestantes han ejercido su derecho de forma pacífica. Creo además en el poder de la autorregulación y la resistencia no violenta. Es por eso que hago un llamado (...) a rechazar el uso de explosivos al interior de las universidades y centros educativos”.

Lupa a posibles excesos

La socióloga Astrid Torres, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, rechazó la decisión del alcalde, pues dijo que las medidas de represión por encima del diálogo “solo se ven en los regímenes autoritarios”.

Torres señaló que desde 2013 la comunidad universitaria ha dado muestras de buena voluntad y creatividad para resolver los conflictos y que son precisamente esos elementos los que Quintero debe usar para evitar posibles abusos de la Fuerza Pública.

Algunas de esas supuestas irregularidades fueron expuestas ayer en la plenaria del Concejo de Medellín.

Según la corporación, durante las protestas de noviembre y diciembre del año pasado se documentaron 114 detenciones arbitrarias, ocho heridos, un mutilado y varios casos de tortura psicológica y violencia de género.

“Las organizaciones sociales estamos haciendo un llamado al alcalde para que reconsidere, pues es fundamental construir un protocolo de atención a la protesta social que no se quede en la represión o criminalización”.

En esa sesión el comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, señaló que el Esmad está para evitar disturbios y no para actuar contra la protesta. “Tenemos obligaciones y podemos ser investigados si no las cumplimos. Y debemos proteger el derecho a la protesta de quienes marchan, pero también el derecho a movilizarse o estudiar de quienes no lo hacen”.

En el mismo sentido, la concejala Dora Saldarriaga, del movimiento Estamos Listas, sostuvo que medidas extremas como esta solo deben ser consideradas como un último recurso y que es necesario revisar los protocolos de seguridad de la ciudad y su articulación a la luz de los derechos de las mujeres. “Esa medida requiere mucho más debate”, concluyó .