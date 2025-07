“Cuando esté el segundo Túnel de Oriente el tráfico podría subir a 50.000 carros diarios”

“Siempre nuestros cronogramas no solo respetan el alto rigor técnico y tecnológico, sino que además le ponemos una capa de presión adicional para que estén lo más rápido posible. Lo segundo, es que la Gobernación de Antioquia estaba bastante preocupada porque la Feria Aeronáutica, un evento multitudinario, pudiera contar con el sistema vial operativo, de tal suerte que no se generaran esos cuellos de botella que históricamente se han producido. Hicimos un plan que logramos cumplir. Es fuerte porque uno cuenta con que no llueva, no haya contratiempos; no paramos de trabajar sábados, domingos, festivos por la noche, siempre cuidando la seguridad industrial y la salud ocupacional de las más de 700 personas que trabajaron. En cualquier obra que acometemos ponemos como uno de los criterios la importancia de que la infraestructura realmente esté disponible”.