“Lo sacaron de su finca”: se conocen más detalles del secuestro del empresario Juan Gonzalo Vélez en Antioquia

“Uno se fue conmigo y, como llegó la moto y estaban disparando, me tiró para abajo, me jalaba de las patas como para irme con él, pero yo me agarré de una raíz y me quedé quieto ahí mucho rato”, relató el empresario en cuanto lo rescataron los uniformados, quien contó que los delincuentes huyeron.

“Ellos venían muy azarados porque se cruzaron con las motos (de la fuerza pública)”, relató también Vélez. En el momento del rescate, las autoridades también encontraron la camioneta de la víctima, que fue chocada en medio de la huida.