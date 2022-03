Publicidad

“Apegado a la ley”

Este diario contactó a la alcaldía de Itagüí para conocer su postura sobre lo registrado en el video, sin embargo desde la administración municipal decidieron no pronunciarse.

Quién sí lo hizo fue el mismo secretario Diego Torres, con quien intentamos una entrevista para que explicara su presencia en dicha actividad de carácter proselitista, donde se estaba entregando material con fines electorales. Sin embargo, envió una corta declaración.

“Desde que tuve el honor de asumir este cargo he actuado con responsabilidad, apegado al cumplimiento de la norma y teniendo claro cuáles son mis deberes y la forma de actuar. Como secretario de Gobierno es mi deber hacer presencia en diferentes actos, manifestaciones, conciertos, marchas, aglomeraciones, emergencias, entre otras situaciones que requieren mi presencia dado el carácter de mi cargo. Por demás está decir que mi actuación ha sido apegada a la ley y tengo claro que cómo funcionarios no podemos hacer proselitismo político y en caso de alguna denuncia, serán las autoridades las que determinen si no he actuado a conformidad”, escribió Torres.

“Sí es publicidad política”

Como se aprecia en su declaración, el secretario Torres no negó que sea él quien aparece en el video por lo que podría ser investigado por las autoridades por infringir la norma que le prohibe participar en política.

Y aunque Torres no repartió propiamente volantes, para el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Guillermo Mejía Mejía, los inflables que habría repartido el secretario Torres sí se pueden considerar material de publicidad política.

“Si estos inflables tenían el logo del Partido Conservador y tienen una marcación que invita a votar por un candidato, claramente es publicidad política”, dijo Mejía.

El exmagistrado recordó que los funcionarios públicos no pueden intervenir en política a favor de ningún partido o movimiento bajo ninguna circunstancia pues esto lo prohibe la Constitución, así como la ley 734 de 2002 que contiene el Código Disciplinario Único.

“La investigación podría tomarla en primera instancia la Procuraduría pero también podría llegar a manos de la Fiscalía. Si se comprueba el hecho, una de las sanciones podría ser la destitución del servidor”, explicó Mejía.

Por último, el exmagistrado indicó que si bien un secretario de Gobierno puede incentivar el voto, no debe sugerir por quién, pues estaría interviniendo en política.

En su defensa, Torres dijo que en su calidad de secretario de Gobierno asiste a eventos y actividades para vigilar el desarrollo de las mismas, pero en este caso llama la atención que no lucía ninguna prenda oficial que indicara que estaba cumpliendo sus funciones, como sí lo ha hecho en otros eventos públicos con su chaleco azul.

Itagüí, fortín conservador

Llama la atención que este hecho en particular suceda en un municipio como Itagüí, el cual es un indiscutible fortín político del senador reelecto Carlos Andrés Trujillo que le aportó 24.100 votos de los 159.810 que obtuvo el senador a nivel nacional, así como 23.745 sufragios a su pupilo Restrepo.

Además, Trujillo mantiene una estrecha relación con el alcalde José Fernando Escobar, quien fue elegido en su cargo con el apoyo del senador.

Por último Torres le indicó a este periódico que en caso de alguna denuncia que se presente contra él, tiene claro que únicamente serán las autoridades las que determinen si ha faltado a las funciones de su cargo.