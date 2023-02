Aún así, esto no ha evitado que los amigos de lo ajeno y sobre todo los habitantes de calle desvalijen estas estructuras, incluso a plena luz del día, tal como quedó registrado en el sector de Ayurá en videos difundidos por redes sociales.

De manera extraoficial un agente de tránsito le evidenció a EL COLOMBIANO la falta de coordinación entre entidades municipales para atender la problemática. Pues aunque la Secretaría de Movilidad reporta los robos, la de Infraestructura poco hace para atender el asunto que es su potestad.

“Personalmente he reportado los robos de las barandas, incluso cuando estas ya están en el suelo sueltas para que las recoja quien corresponda. Pero nadie hace nada hasta que se las roban. Hasta el momento no ha habido soluciones con ese asunto, por eso creo que no vale la pena ni reportar”, añadió.

Hasta ahora, por la ausencia de barandas no se habrían presentado accidentes que hayan dejado graves consecuencias, pero no por ello el asunto es menos urgente y debería ser atendido a la brevedad.

Desde el pasado jueves este diario contactó a la Alcaldía de Medellín para conocer más datos del tema, como la cantidad de metros de baranda que se han hurtado o faltan por reponer, el costo de las reparaciones y la fecha de inicio de las labores de reposición.

Sin embargo, aunque en la municipalidad indicaron que le darían trámite a la solicitud, hasta el cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta. “Cuando las tengamos, las compartiremos”, apuntaron a decir.

Aún así, desde el pasado lunes el alcalde Daniel Quintero le ordenó a Movilidad e Infraestructura “hacer un esfuerzo doble en el tema de señalización vial”. Quintero pidió que todas las barandas de la ciudad sean renovadas. ¿Cuándo cumplirán la orden?.