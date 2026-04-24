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Alcalde de Andes fue sancionado por no reintegrar al gerente del hospital local

El directivo y el mandatario tienen un pleito en los estrados luego de que el gerente alegara que su supuesta renuncia al cargo, en realidad fue un hackeo informático.

  • A la izquierda, el alcalde de Andes Germán Alexander Vélez Orozco. A la derecha, Luis Fabián Otero López, exgerente del Hospital San Rafael de Andes. FOTO: imagen tomada de redes.
    A la izquierda, el alcalde de Andes Germán Alexander Vélez Orozco. A la derecha, Luis Fabián Otero López, exgerente del Hospital San Rafael de Andes. FOTO: imagen tomada de redes.
El Colombiano
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hace 1 hora
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El alcalde de Andes, Germán Alexander Vélez Orozco, fue sancionado por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín tras haber incurrido en desacato por no cumplir con el reintegro de Luis Fabián Otero López, exgerente del Hospital San Rafael de Andes.

La decisión, emitida el 22 de abril de 2026, señala que la administración municipal no acató lo ordenado previamente por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que había suspendido de manera provisional la polémica salida de Otero del cargo.

Cabe mencionar que El punto de partida de todo el proceso que hoy tiene agarrados en los estrados a Vélez y a Otero es la supuesta renuncia del exgerente, a través de un mensaje que luego él mismo calificó de falso, pues adujo que el correo oficial de la institución a su cargo habría sido hackeado, y en este hackeo es que habría salido el mensaje que decía que él renunciaba.

Lea también: La historia de Dilia Sabugara: la traductora indígena de 111 madres en Buen Comienzo

Ahora, retomando la decisión judicial, en términos simples, mientras se define si el retiro de Otero fue legal o no, deberá ser reintegrado. Sin embargo eso no ha ocurrido.



Ante este incumplimiento, el juzgado determinó que hubo una omisión directa del mandatario y no un fallo institucional, por lo que impuso una sanción a nombre de este, y por ello el alcalde deberá pagar de su propio bolsillo una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente.

Además de la sanción, el juez insistió en el reintegro inmediato de Otero López como gerente del hospital. Eso sí, el fallo aclaró que, pese a que ordena el reintegro de Otero, la discusión de fondo sobre la legalidad o no de su salida sigue viva.

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