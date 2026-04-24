Alcalde de Andes fue sancionado por no reintegrar al gerente del hospital local

El alcalde de Andes, Germán Alexander Vélez Orozco, fue sancionado por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín tras haber incurrido en desacato por no cumplir con el reintegro de Luis Fabián Otero López, exgerente del Hospital San Rafael de Andes.
La decisión, emitida el 22 de abril de 2026, señala que la administración municipal no acató lo ordenado previamente por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que había suspendido de manera provisional la polémica salida de Otero del cargo.
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