¡Qué descaro! Ladrones robaron 10 computadores para la educación de los niños en Maceo

Los ladrones no paran de hacer sus fechorías ni en Semana Santa; así lo demostraron en el municipio de Maceo, en el Magdalena Medio antioqueño. Los amigos de lo ajeno aprovecharon el receso vacacional de la Semana Mayor para ingresar por el techo de la sede Alto Dolores de la institución educativa rural La Floresta, en la zona rural de Maceo, según informaron los medios locales.

“En Maceo hace muchos años se han registrado hurtos en establecimientos educativos veredales, aprovechando la lejanía, la falta de seguridad de estos y las pocas denuncias”, indicó la Administración local.

En diálogo con la emisora Caracol Radio, el alcalde de Maceo expresó su pesar y su molestia con la situación que entorpece el desarrollo educativo de los niños.

“Yo no sé cómo se roban un computador que es para la formación de los niños y que no se puede comercializar. Lo hacen como por hacer el daño. Muy cruel que la gente de las veredas no cuide lo de ellos mismos, estamos muy mal”, dijo el mandatario.