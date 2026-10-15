En plena obra del intercambio vial de Mayorca en Envigado encontraron rieles del ferrocarril de Antioquia

En medio de las obras del intercambio vial de Mayorca, el monitoreo arqueológico identificó un tramo de 20 metros de carrilera con traviesas de concreto y rieles metálicos. Por su ubicación, los rieles harían parte del antiguo Ferrocarril de Antioquia. Serían, según expertos, un “bracito” del Ferrocarril de Amagá, aunque aún no se conoce su antigüedad.
Alrededor de la excavación se armó un caos vehicular de vecinos curiosos y conductores que mermaban la velocidad para detallar qué había ahí. Los obreros, muy jóvenes, preguntaban qué eran esos rieles.
La línea férrea hasta Amagá tuvo un trazado de Medellín a Caldas, que desde 1927 y hasta cerca de 1981 unió el Ferrocarril de Antioquia con el de Amagá y completó la ruta hacia el Pacífico. Por eso, el hallazgo despierta el interés de historiadores y aficionados al ferrocarril, pues podría aclarar buena parte de esa historia.