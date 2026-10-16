Restringen el paso en zona rural de Sopetrán por presencia de babillas: ¿qué está pasando?

La presencia de babillas en un sector rural del corregimiento de Córdoba, en Sopetrán, Occidente antioqueño, encendió las alertas entre las autoridades y los habitantes de la zona.
Una vez expuesto el caso, la Alcaldía de Sopetrán informó que el área donde se han observado los reptiles fue delimitada y señalizada previamente para evitar el acceso de los ciudadanos y disminuir la posibilidad de incidentes.
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El objetivo, según la alcaldía, es reducir el riesgo de encuentros entre la comunidad y estos animales silvestres, al tiempo que se determina qué medidas de manejo deben adoptarse.
A la par, la administración municipal adelanta gestiones con Corantioquia y las entidades ambientales competentes para evaluar las circunstancias y establecer las acciones adecuadas para el manejo de los animales.