Dos nuevas martejas rescatadas revelan los peligros del cautiverio de fauna silvestre en el Valle de Aburrá

Con las dos martejas que ingresaron en el último mes se completan ya 20 ejemplares de este tipo de monos que han sido rescatados en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) a través de entregas voluntarias e incautaciones; pero ello no solo refleja el grado de operatividad sino la gran amenaza que sufren estas especies animales silvestres.
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Uno de estos últimos casos se trató de un animal adulto que llegó en estado crítico, con el pelaje severamente deteriorado, las pupilas dilatadas, movimientos descoordinados y dificultad para sostenerse.
El profesional del equipo de Fauna Silvestre del AMVA Andrés Alberto Gómez detalló que, clasificando el estado de 1 a 5, esta estaba en 1.
Ante la sospecha de una afectación neurológica, los médicos veterinarios le realizaron una valoración clínica especializada con el fin de establecer un diagnóstico definitivo.