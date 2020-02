Tras varios años de malestares de cuenta del litigio por Belén de Bajirá, los departamentos de Antioquia y Chocó, hoy en cabeza de los gobernadores Aníbal Gaviria Correa y Ariel Palacios Calderón, manifestaron el interés de apostar a la unidad territorial con proyectos comunes.

Ayer Gaviria y Palacios firmaron un acuerdo de voluntades para crear la Región Administrativa y de Planeación —RAP— de los Dos Mares.

Publicidad

La Federación Nacional de Departamentos explica que este tipo de alianzas son claves para gestionar dineros propios, explotar recursos naturales compartidos y trabajar en proyectos de infraestructura comunes.

Así, tras el anuncio, los mandatarios dejaron claro que una de las prioridades de esta liga será intervenir la vía Quibdó-Medellín, que ajusta 70 años y 217 kilómetros sin pavimentar. Palacios añadió que ambos departamentos “tienen una frontera amplia, donde viven muchas familias con condiciones básicas insatisfechas. Está RAP será el instrumento que le sirva a esta región para mejorar sus condiciones de vida”.

Por su parte, Gaviria insistió en que Antioquia respaldará obras de desarrollo sostenible enfocadas a garantizar la conexión al mar de Chocó, un territorio en el que, según Palacios, aún hay regiones aisladas y en el que no es posible llegar por vía terrestre a la Costa Pacífica.

“Muchos habitantes de sectores como Bahía Solano, Nuquí o Pizarro no se consideran chocoanos porque no tenemos comunicación interna. Son personas que nacen, mueren y no conocen la capital de Chocó”, dijo Palacios.

Publicidad

El gobernador de Antioquia mencionó también la interconexión con Vigía del Fuerte en el Urabá y Bojayá, así como enlaces entre regiones como El Tigre (Urabá) y Unguía, Acandí, Capurganá y Sapzurro en Chocó. En el tintero también hubo menciones al puerto de Tribugá, en el que según Gaviria se trabajará “con cánones modernos de ingeniería ambiental y respeto por la biodiversidad”.

El último de los puntos referidos fue el de orden público. De acuerdo con los mandatarios, reforzarán las estrategias de seguridad en las fronteras del río Atrato, en donde se han recrudecido los enfrentamientos entre grupos como el Clan del Golfo y el Eln .