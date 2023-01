Hay una mujer, un teléfono y un muerto. Una camioneta de la Policía, parqueada en una calle de Villa Hermosa, espera por el levantamiento de un cuerpo. “Profe, conteste, ya me tiene preocupada”, escribe la muchacha horas antes. Es lunes 23 de enero. El chat de WhatsApp aún no tiene respuesta. “¿Por qué no me contesta, profe?”, insiste la mujer. Mario León Artunduaga, exforense estrella de la Fiscalía que ayudó a resolver los casos Garavito y Colmenares, ha sido asesinado. En La Mariela, más al centro de la ciudad, donde terminó dictando clases de maquillaje después de su retiro, no se explican lo ocurrido.