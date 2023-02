Los habitantes del barrio San Germán, en el occidente de Medellín, están muy preocupados de cara al futuro. Samuel Cano, líder de la comunidad, dice que el año pasado, por casualidad, se enteró de que en el sector no solo se iba a construir una estación del metro ligero de la 80, sino que se levantaría un plan parcial que lo cambiaría todo. “Lo tuvieron callado y no nos dijeron nada, no nos informaron”, expresa.

El barrio San Germán está en Robledo, en el sector universitario. Está al frente del Colegio Mayor y muy cerca del ITM, el Pascual Bravo y las sedes de la Universidad Nacional y la de Antioquia. Además, están en medio del trazado del metro ligero de la 80, que cruzará todo el occidente de la ciudad.

Por eso, San Germán se convirtió en un lugar más que apetecido para construir. No solo podría ser una ciudadela universitaria, sino también un pasaje comercial integrado a la estación del tren, la única que se planteó construir subterránea.

Pues bien, en ese orden de ideas fue que se planteó el plan parcial San Germán, un proyecto liderado por la Alcaldía de Medellín y gerenciado por el Metro. Lo que se planteó, aunque todavía no están los diseños definitivos, es que se aproveche el “aire” de la estación, es decir, que encima de ella se puedan construir locales comerciales.