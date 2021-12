Casi un mes después, en la carta de contestación, dirigida desde la Unidad Servicio Médico, aclararon que, en efecto, este beneficio es una de las iniciativas que se han estudiado en la propuesta Sendas de Productividad, un programa que, entre otras cosas, busca fortalecer los negocios rentables y optimizar costos y gastos. Sin embargo, la compañía agregó que aún no cuenta con una decisión final.

Olga Arango, presidenta de Sinpro, recordó que este servicio es un importante plus para los empleados que aún están afiliados y que no se explicaría su liquidación en los próximos meses como una forma de optimizar gastos, cuando desde 2020 se han nombrado cargos y se han creado dependencias que en su consideración son innecesarias.

Aunque es evidente que los trabajadores que ingresaron a la empresa posterior a esa fecha no cuentan con este beneficio, la preocupación por quienes aún lo disfrutan generó preguntas. Por ello, hace un par de meses el gerente general Jorge Andrés Carrillo recibió un derecho de petición en el que Sinpro, sindicato mayoritario de la compañía, le pedía respuestas al respecto.

La historia de la unidad

Para entender la unidad de servicios médicos como una entidad adaptada de salud que hace las veces de EPS y que está permitida por ley en el país para servidores públicos, hay que devolverse varios años.

En octubre de 1995, el Ministerio de Salud estableció que estas entidades podrían seguir prestando servicios a los cotizantes y beneficiarios afiliados hasta el 23 de diciembre de 1993, sin posibilidad de hacer nuevas afiliaciones y condicionada a mantener más de 5.000 afiliados o por lo menos el 30% de los que tenía cuando comenzó a funcionar. Y si llega a 2.000 podría ser suprimida y liquidada.

Para ese entonces, la entidad adaptada de salud de EPM había comenzado con 19.990 afiliados, un número que hoy está en 8.600, según le confirmó la empresa a EL COLOMBIANO. Así las cosas, entraría en causal de liquidación cuando llegue a unos 6.000 afiliados.

Asimismo, en las explicaciones que dio al derecho de petición la empresa indicó que, según las proyecciones, para 2025 habrá 5.800 afiliados en la Unidad Servicio Médico. En 2012 también se contrató a la firma Conectum, para que hiciera un diagnóstico integral, para evaluar los riesgos, identificar posibles escenarios para el futuro del servicio Médico y dar recomendaciones.

En su momento se estableció que lo mejor para la empresa era seguir adelante con la prestación de los servicios, pero haciendo revisiones periódicas a la evolución del número de afiliados y a los impactos de su financiación en la compañía.

En la misma respuesta, la empresa también anotó que las evaluaciones financieras les han permitido concluir que “ha sido una constante que el servicio médico genera pérdida y destruye valor desde el punto de vista financiero”.

No obstante, la junta directiva de EPM determinó mantenerlo como un gesto de apoyo a los empleados, lo que no deja de lado, como ya se dijo, que en este momento el tema es cuestión de análisis entre las propuestas del mencionado programa Sendas de Productividad, sobre cuyo futuro aún no se ha dado una conclusión oficial.