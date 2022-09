¿Qué hacer si hay abejas?

La primera recomendación es no agredir a las abejas, para evitar picaduras. Pero también es importante evacuar la zona, no hacer ruidos ni vibraciones y no lanzarles objetos, pues como están en busca de alimento se pueden poner a la defensiva y generar una emergencia.

Cualquier incidente con estos insectos se puede reportar a la línea 123. En caso de que alguna persona sufra una picadura, debe alejarse del área para evitar ataques masivos.

Si por error una persona se acerca a un enjambre, debe alejarse lentamente y, por ningún motivo, debe correr, porque el movimiento puede molestar a las abejas. Asimismo, si uno de estos animales se posa sobre el cuerpo de una persona, no debe golpearse, sino permanecer quieto o hacer movimientos suaves hasta que el insecto se retire.

También es importante mantenerse alejado de los recipientes de basuras porque son fuente de atracción para las abejas.