Por otro lado, Quintero aseveró que un medio no mostró los resultados de la encuesta en educación, salud y seguridad, en los que, dijo, hubo altos porcentajes de personas que consideran que hay buenos logros.

Publicidad

No obstante, los resultados de la encuesta tuvieron amplia difusión en medios locales y nacionales. Que alguno no haya registrado el dato no significa que la medición no haya evaluado esos ítems. La encuesta incluyó las dimensiones de calidad de vida: activos de las personas, hábitat urbano, entorno económico y gestión pública.

Algunos ítems sobresalieron: la satisfacción con la educación que reciben los niños y jóvenes de 5 a 17 años en establecimientos públicos pasó de 77% en 2020 a 84% en 2021; la satisfacción con el servicio de salud recibido se ubicó en 79%, cuando nunca había pasado del 68%; y la percepción de seguridad se mantuvo igual que en 2020 (52%). Esto contrasta con otros ítems en los que la gente fue menos optimista, como vivienda, servicios públicos o ingresos.

El alcalde también indicó que, en aras de la franqueza, se debió mostrar que no solo en Medellín, sino en todo el país, la confianza de la gente ha bajado.

Al respecto, puede decirse que Medellín Cómo Vamos forma parte de la Red de Ciudades Cómo Vamos, que integran otros 20 programas en el país. Por la pandemia, la mayoría de estos optó por una encuesta virtual en los años 2020 y 2021. Medellín fue la única de las grandes ciudades que siguió la encuesta presencial el año pasado (lleva 16 años realizándola sin interrupciones).

El ejercicio de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Cali, con las que se ha comparado tradicionalmente el de Medellín, fue de manera virtual. Por ello, los resultados no son estadísticamente representativos y, por ende, no son comparables con la encuesta de percepción ciudadana tradicional. Los programas de Manizales y Tuluá hicieron encuesta presencial en 2021, pero por un asunto de escala no se hizo la comparación.