Puerto Antioquia estrena ruta marítima directa con Asia: barcos de hasta 16.000 contenedores llegarán cada semana

Puerto Antioquia incorporó una nueva conexión semanal con Asia que amplía las alternativas de transporte para las empresas colombianas dedicadas a la importación y exportación de mercancías.

Se trata del servicio marítimo PEX2, operado por la compañía francesa CMA CGM, que establece una ruta directa desde los principales puertos asiáticos, incluidos los de China, hasta las instalaciones portuarias del Urabá antioqueño.

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Con esta operación, las empresas podrán contar con una alternativa de transporte marítimo sin escalas en el trayecto entre los puertos de origen asiáticos y Puerto Antioquia.

La conexión cobra relevancia para el comercio exterior colombiano si se tiene en cuenta que el 52 % del intercambio nacional de mercancías en contenedores proviene de Asia, según las cifras entregadas por la terminal.

Las embarcaciones destinadas a este servicio tienen una capacidad promedio de 16.000 TEU, unidad que equivale al espacio de un contenedor estándar de 20 pies.

Algunas alcanzan los 366 metros de longitud, dimensiones que las ubican entre los buques de gran tamaño que operan en el continente americano.

El tiempo estimado de navegación desde Asia hasta Puerto Antioquia oscila entre 34 y 36 días, dependiendo del puerto desde el que zarpe cada embarcación.