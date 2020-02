Universidad pública pide diálogo con autoridades

Un día le tomó a la Universidad de Antioquia reorganizar su campus, luego de que agentes del Esmad entraran el pasado jueves y se enfrentaran, en la plazoleta central, con algunos encapuchados.

El rector, John Jairo Arboleda, señaló que no fue consultado sobre la decisión de permitir el ingreso de la Fuerza Pública, y consideró que esa estrategia no es efectiva. Sin embargo, reconoció que el campus no es una “república independiente” y que para evitar la violencia es necesario recurrir al diálogo.

Arboleda explicó que ese diálogo debe cumplir con tres condiciones: debate que permita indagar si la medida es necesaria, proporcionalidad de la fuerza para contrarrestar solo lo que es necesario, y razonabilidad para verificar si las medidas tomadas cumplen con los objetivos de corregir o prevenir.

Ese mismo llamado fue reiterado por el Consejo Académico a través de un comunicado en el que citó versos del poeta español Miguel Hernández: “Tristes guerras si no es amor la empresa. Tristes. Tristes. Tristes armas si no son las palabras (...) Aunque esta frase no la quisiéramos repetir nunca en un comunicado, resulta inevitable, que ante la evitable tragedia que es volver a convertirnos en espacio de confrontación violenta, debamos insistir en la inutilidad de las violencias en los campus”, se lee en el documento.

El Consejo Académico reiteró que, aunque conocen las competencias del alcalde como autoridad de policía, consideran que las decisiones unilaterales que se están tomando sobre el ingreso de la fuerza pública “desconocen el necesario diálogo que se debe tener con nuestros estamentos y las autoridades universitarias”.