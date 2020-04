El hambre no cesa, como tampoco las protestas en barrios populares de Medellín

“El presidente nos prometió una ayuda de 160.000 pesos y vamos a reclamar eso al Gana y nada; también nos dijeron que nos iba a llegar una ayuda humanitaria, y tampoco. Todos los que estamos aquí somos población en riesgo, hay niños, adultos mayores, y no tenemos trabajo ni posibilidades para subsistir”, denunció.

Luz Aida Dávila comentó que las protestas no cesan en la comuna 13, en la unidad Nueva Villa del Socorro, que está habitada por personas reubicadas o desplazadas, que en su mayoría tienen trabajos informales.

Y es que todos coinciden en que muchas de las alternativas que ha dispuesto la alcaldía para caracterizarlos no alcanzan a llegar a ellos por falta de conectividad. Sienten que las autoridades los olvidaron.

Una nueva jornada de protestas se vive este miércoles en Medellín. El clamor es el mismo: alimentos y medicinas para enfrentar la cuarentena por la covid-19. El hambre en los barrios populares, donde habita la población de escasos recursos en la ciudad, no da para más. Los manifestantes, con trapos rojos continúan exigiendo la presencia del gobierno local y nacional.

Varios vecinos afirmaron ser víctimas del conflicto y criticaron que todas las ayudas están congeladas y no se ve la presencia de las autoridades para resolver la situación.

“Por favor caballero (dirigiéndose al alcalde), ya nos deben atender, estamos en completo olvido”, expresó María Teresa Torres, una mujer de 70 años que vive con tres hijos que están desempleados.

Al otro lado de la ciudad, Flor Guzmán, habitante del barrio Caicedo en la comuna 8, reveló que en los alrededores de la UVA La Libertad hay aglomeración de muchas personas reclamando alguna ayuda de la alcaldía o el Gobierno Nacional.

“Tenemos mujeres embarazadas, comunidad indígena, adultos mayores, desplazados (...) Necesitamos apoyo para que los atiendan y así estas personas se puedan ir para sus casas, porque sabemos que esta pandemia es muy grave, no podemos estar concentrados en las calles y no queremos contagiarnos porque sabemos cómo está el sistema de salud”, manifestó.

La respuesta de la alcaldía

El alcalde Daniel Quintero respondió este miércoles a las familias que están reclamando un apoyo con alimentos. El mandatario aseguró que entre esta noche y mañana repartirán 170.000 aportes directos a los hogares más necesitados.

No obstante, indicó que se trata de personas inscritas en la plataforma “Medellín me cuida”, aunque reconoció que muchos no tienen forma de acceder a esta y para ello se envió equipos de la administración que están visitando los barrios para hacer una caracterización manual. Afirmó que en esta modalidad presencial ya han identificado al menos a 20.000 familias.

También dijo que con los resultados obtenidos de la donatón, que se llevó a cabo el pasado 12 de abril, se podrá hacer una mejor repartición de mercados y otras ayudas a todos los ciudadanos que lo necesitan en medio de esta cuarentena.

