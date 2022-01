Otro indignado con el tema es Óscar Gutiérrez, miembro del comité “No más peajes”. Su visión recoge la de muchos y es que dentro del área metropolitana no debería haber peajes: “No es justo que estén dentro del área, pues el beneficio final no es para nosotros. Los peajes han disminuido la productividad. Por ejemplo, una familia que va de paseo al municipio, gasta casi $30.000 en los peajes”.

Pese a que la agremiación no ha decidido hacer parte activa de la protesta, Quiceno envió un mensaje de advertencia: “Lo que no ha entendido el gobierno es que nosotros estamos en asamblea permanente por la situación de los peajes. No sé si se les olvidan los compromisos a los que llegamos para que nosotros no llegáramos a situaciones que tienen que ver con diferentes planes de manifestación”.

Responde Vinus

Ricardo López, gerente de Vinus, respondió a las inquietudes de la gente. En primer lugar, dijo que la intención no es lucrarse de los habitantes de Barbosa y que, por eso, se estableció la tarifa diferencial (ver recuadro).

Comentó que el alza de la que se quejan los habitantes estaba establecida en una resolución de la ANI desde hacía seis años y que era de conocimiento público. Agregó: “Se iba a subir en mayo del año pasado, pero no se hizo por la situación de orden público. Si se revisa, es una tarifa más baja de las que normalmente tienen las vías 4G. El aumento se había dilatado”.

En cuanto al traslado de los peajes, que es la petición de la gente, se hará cuando estén listas las obras de Conexión Norte y Magdalena 2. Una vez eso suceda, las casetas serán trasladadas fuera del área metropolitana.

¿Cuál es la razón? Solo cuando eso pase, el transporte de carga que va hacia la Costa dejará de hacerlo por Yarumal y comenzará a tomar la ruta hacia el río Magdalena. “Se estudiará mover el peaje de El Trapiche, pues la lógica es que paguen los que van hacia otra zona del país, en especial el transporte de carga”, concluyó el gerente