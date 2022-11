Luego de montar un campamento a las afueras del edificio Inteligente desde el pasado miércoles 16 de noviembre, las organizaciones comunales asociadas al Movimiento Ríos Vivos denunciaron no ser escuchados por EPM ni la Alcaldía y advirtieron que se mantendrán en el lugar hasta no llegar a un acuerdo.

“Muy prioritariamente le estamos pidiendo al alcalde que, así como nos puso en la palestra pública, se retracte de sus afirmaciones de que cargábamos un fusil, cuando en realidad era un machete que lo estaban acomodando en un costal para no cargarlo en la mano”, expresó Vargas, quien dejó claro su malestar por el trato que ha recibido esa organización recientemente, que pasó de ser una de las simpatizantes de Quintero a ser tratada como una adversaria.

“Esto es arrogancia de los mandatarios cuando ya tienen el poder. Yo considero que el señor alcalde Quintero se equivoca, porque un dirigente se debe al pueblo y nosotros no estábamos esperando un trato especial por haber sido sus simpatizantes, sino respeto y que se sentara con las comunidades”, añadió el líder.

Durante la tarde de este lunes, el alcalde Quintero le salió al paso a esas críticas y a través de su cuenta de Twitter señaló que no le constaba que ese movimiento estuviera portando armas de fuego.

“Con el ánimo de conciliar posiciones con el movimiento Ríos Vivos de la Senadora Zuleta quiero informar sobre este video que no me consta que se trate de un fusil. Ellos me han informado que se trata de un machete y yo les creo”, expresó el mandatario local, al tiempo que pidió a ese movimiento nombrar un equipo de tres voceros y siete acompañantes para instalar un espacio de concertación.