Dicha prohibición, según el decreto, aplica en el espacio público del parque principal del municipio y en un perímetro circundante de 200 metros del espacio público o lugares abiertos al público aledaños a las instituciones educativas para preescolar, centros de desarrollo infantil y guarderías, educación básica primaria, secundaria y media académica, educación superior, formación técnica y profesional, centros tecnológicos y educación formal y no formal, tanto públicos, como privados, así como en bibliotecas, galerías, museos y centros culturales, deportivos, escuelas deportivas o canchas de propiedad pública.

Estas medidas no han estado exentas de polémica, hay varias voces que critican su efectividad, pues consideran que no ataca el problema del microtráfico de raíz y que es una manera retrógrada de abordar el tema del consumo.

Por ejemplo, el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, ha señalado que en Colombia no está penalizado el consumo de sustancias psicoactivas y que el porte de la dosis mínima está amparado en la ley. En su opinión, con esta medida se estarían desprotegiendo los derechos de los consumidores, que deben estar asegurados, así como los de los niños, jóvenes y las personas que no consumen estas sustancias. “Las prohibiciones generales no son constitucionales”, aseguró el congresista al referirse al caso de Medellín.