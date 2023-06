Procuraduría lleva a juicio disciplinario a Sergio Fajardo por irregularidades en el Túnel del Toyo

La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del túnel del Toyo, ubicado en jurisdicción del municipio de Giraldo.

El ente investigador indicó que Fajardo habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -Idea- para la administración y pagos de los recursos destinados al proyecto por la Gobernación y el municipio de Medellín, que ascendían a más de 1,3 billones de pesos, cuando —según la entidad— lo pertinente era la contratación de una fiducia mediante la convocatoria de una licitación pública.

El órgano de control apuntó que no era viable jurídicamente que Fajardo como gobernador suscribiera un convenio a través del cual se modificaba irregularmente el convenio interadministrativo de colaboración mencionado “habilitando, contra la ley, la suscripción directa de un contrato interadministrativo con el Idea, es decir omitiendo la selección objetiva”, apuntó.

“Para el Ministerio Público, Fajardo Valderrama no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto. Además, el Idea no tenía la capacidad para asumir las obligaciones del contrato suscrito, pues no es una sociedad fiduciaria y, por lo tanto, no cumple sus roles ni sus funciones”, señaló la Procuraduría en un comunicado.