3. ¿Se revisará el pago de la deuda al BID?

El presidente Iván Duque le sugirió al gerente Carrillo hace una semana revisar la eventual salida del BID tras el pago de toda la deuda. Dijo que la participación del mercado asegurador y reasegurador tuvo como aliciente de confianza la presencia del Banco. El gerente contestó ayer que la empresa está preparándose para pagar los USD 450 millones porque, aunque ya se tiene certeza sobre quiénes serán los contratistas del proyecto, el BID no les ha pedido revisar la decisión. “No era deseable pero tenemos la capacidad de cumplir”, indicó. El pago se hará el 22 de diciembre.

4.¿Qué pasará con el informe de Pöyry?

Publicidad

El informe pericial sobre la estabilidad de Hidroituango, clave para que la Anla levante la restricción en la obra, será entregado el próximo 23 de diciembre, confirmó EPM. El estudio realizado por la firma suiza-finlandesa Pöyry detallará el estado del proyecto y es un requisito de la Anla para levantar la resolución 820 que en junio de 2018 suspendió las actividades relacionadas con la etapa de construcción regular. Se espera que la Anla entregue su dictamen definitivo en el segundo trimestre del año porque sin este aval, no se podrá entregar la energía al sistema nacional. “Hoy no se me ocurre un solo motivo para no levantar la restricción que tenemos en este momento”, dijo Carrillo