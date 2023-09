Además de señalar que la sanción de la Superindustria ordenaba la disolución de la unión temporal que apareció reseñada en la investigación, la cual fue disuelta y no está relacionada con la nueva contratación, señaló que en los nuevos contratos los distribuidores no tienen exclusividad, ni posibilidad de prórrogas.

Asimismo, Hurtado expresó que en los términos de los nuevos contratos, la FLA se reservó el derecho de terminarlos unilateralmente o agregar más actores al mercado en caso de verlo necesario.

“Los contratos no tienen exclusividad. La FLA se reservó el derecho de que en cualquier momento puede involucrarse en el mercado con un nuevo actor. Los contratos no tienen porcentajes, los tres actores no tienen porcentajes de mercado. Este es un contrato que nos permite medir la eficiencia y que nos permite ser más eficientes. Buscamos abrirnos a nuevos mercados y ser cada vez más agresivos”, expresó Hurtado, defendiendo los nuevos contratos firmados.