EL COLOMBIANO consultó a Hugo Díaz, director de Buen Comienzo. Dijo que los señalamientos eran “imprecisos”. Explicó que, en efecto, los contratos con los gestores territoriales se vencieron el domingo pasado: “Yo el domingo no puedo renovar contratos porque no es un día laboral. Es un trámite normal. Ayer (martes) les renovamos los contratos a la mayoría”.

“Es inaceptable que El Popular no tenga gestor psicosocial, que en Manrique no haya gestor en educación y, que Altavista y Belén carezcan de gestor en salud. ¡Para colmo en Palmitas no hay ni equipo!”, se quejó el concejal.

Todo de cuenta de la contratación de los gestores territoriales, un grupo de 44 personas que se distribuye por las sedes de Buen Comienzo. El concejal Daniel Duque, del Partido Verde, puso de manifiesto la situación, a través de su cuenta de Twitter, al denunciar que a los gestores territoriales se les había vencido el contrato el 21 de agosto y que no había una ruta para renovarles ni para que ese cese no afectara la prestación del servicio.

En cuanto a la afectación en la prestación del servicio, Díaz consideró que no hubo tal. Explicó que la figura de los gestores territoriales no tiene contacto directo con los niños. Su función, en cambio, tiene que ver con asuntos técnicos, con el acompañamiento en temas pedagógicos o psicosociales a los profesores, los que a la larga sí tienen contacto directo con los niños.

Las fuentes, que pidieron no ser citadas, indicaron que la ampliación de 13 días no fue bien recibida, pues sí representó una improvisación y una “falta de respeto” para el equipo. Hasta ahora, precisó, no se ha contratado de nuevo a todos y a algunos, incluso, no se les renovó.

Contaron que desde el 11 de agosto se les pidió entregar documentos para proceder con la renovación y que, sorprendentemente, a algunas personas que ya trabajaban con la entidad se les dijo que no cumplían el perfil para seguir haciéndolo.

Agregaron que la denuncia pública puso a correr a la administración para renovar los contratos. Lo que parece evidente es que la incertidumbre seguirá rondando Buen Comienzo