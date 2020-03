Plaza Mayorista operará las 24 horas

Desde este miércoles y por lo menos durante 15 días, la Central Mayorista de Antioquia operará las 24 horas.

Así lo confirmó el alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, quien se reunió con la junta directiva de la plaza para adoptar medidas que garanticen el abastecimiento de alimentos en el Valle de Aburrá en plena contingencia.

“Enviamos un mensaje de tranquilidad a todos los itagüiseños, la Central Mayorista de Antioquia cuenta con la capacidad logística, operativa y de abastecimiento para suministrar alimentos a todos los hogares de nuestra ciudad y del Valle de Aburrá. Le pedimos a los ciudadanos responsabilidad, mesura y un consumo racional, debemos pensar en el bienestar de los demás. Unidos frenaremos el coronavirus”, afirmó el mandatario.

Desde la administración afirmaron además que la Policía Nacional y el Ejército brindarán seguridad las 24 horas en la central de abastos.

El miércoles primero de abril, la Alcaldía de Itagüí evaluará si la medida se extiende o si se suspende y regresan los horarios normales.

Consumo racional

Luego de un recorrido por la Central Mayorista de Antioquia (Itagüí) y por la plaza Minorista (Medellín), este miércoles el secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, hizo un llamado a evitar el pánico y pensar en los demás a la hora de comprar víveres y elementos de aseo por contingencia en la contención de la covid-19.

“La cadena de abastecimiento de alimentos está garantizada en el área metropolitana. No hay escasez de productos y si en algún momento escasea no es porque no se estén produciendo o porque no estén llegando sino por el pánico de la gente que va y compra más de la cuenta. Si queremos afrontar el reto con seriedad y sacar adelante a Antioquia no podemos acaparar alimentos o el resto de víveres. Compremos lo que normalmente compramos”, indicó el secretario.

