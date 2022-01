En imágenes: el plantón de los familiares de las víctimas de alias “Manolo”

El asunto es que las víctimas sienten que el proceso no ha avanzado como debería. Para este miércoles 12 de enero estaba prevista la audiencia probatoria contra el presunto agresor, pero finalmente fue reprogramada para marzo.

Por eso, unas 25 personas, casi todas cercanas a los niños, hicieron presencia en el sector de La Alpujarra. Lo hicieron con carteles con frases como “Los niños no mienten, los abusadores sí” o “Profe, te lo conté y no me creíste”.

Santiago Suárez, el organizador del plantón, comentó que se instalaron en el sitio sobre las 2:30 de la tarde y estuvieron ahí hasta pasadas las 4:00. “Fue un llamado respetuoso, sin malas palabras siquiera y en total calma. No hubo malos tratos contra la Alcaldía, el presidente o la justicia”, comentó el organizador.