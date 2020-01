“Es urgente ajustar plan de residuos”: Emvarias

Con ingresos operacionales de $239.000 millones (superiores en 11.573 millones a los obtenidos en 2018) y un crecimiento Ebitda de $61.829 millones (contra 40.169 millones de 2018) culminó 2019 para Emvarias, la operadora del aseo en Medellín

Su gerente Jorge Lenin Urrego Ángel advierte que la empresa debe seguir blindada de manejos politiqueros si quiere conservar sus estándares de crecimiento de los últimos años. Este cargo es de libre nombramiento y remoción y por lo tanto podría darse un relevo en la administración de Daniel Quintero. De ser así, deberá surtirse un proceso de designación a través de la Junta Directiva de la entidad, que es la encargada de hacer el nombramiento que, por lo general, viene direccionado desde la alcaldía.

Urrego dice que a pesar de que hoy la empresa de aseo es eficiente en la prestación del servicio tiene un gran reto: la puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, que le marque la ruta del futuro a la operación de los desechos en la ciudad, que genera 1.800 toneladas de basura cada día.

¿Qué ha pasado con Emvarias desde que pasó a ser parte del grupo EPM?

“Hay que reconocer que por ser parte del grupo EPM (desde el 1° de noviembre de 2013), de una estrategia corporativa y competitiva en el negocio de los residuos sólidos, se dejó atrás el manoseo político, con intereses no técnicos ni ambientales ni económicos que generaron detrimento patrimonial. Se logró dejar atrás una historia en la que la empresa era manoseada y abusada por intereses no muy limpios y de corrupción”.

¿Cómo está la ciudad en manejo de los residuos sólidos, cuál es la tasa de recuperación?

“El tema de las basuras es nacional, los PGIRS están en el ordenamiento jurídico y con ellos Colombia es líder en la región, porque esos planes son el instrumento para organizar la gestión de los residuos en el municipio y no es Emvarias la que debe hacerlo, este se define decretando el PGIRS en el que nosotros podemos participar, pero por ahora solo somos el operador”.

¿Eso significa que hay un caos porque la ciudad no tiene ese instrumento?

“Mi llamado es a que en el primer año de su administración, el alcalde Quintero actualice el PGIRS como un gran modelo de gestión y aprovechamiento de los residuos, no como un tema solo de recuperadores”.

¿Por qué no se tiene ese instrumento y queda como un reto por cumplir?

“Porque se le ha dado un tratamiento de quinta a sabiendas de que el PGIRS tiene una jerarquía jurídica a la altura o el mismo nivel de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo. El modelo de gestión de los residuos sólidos va asociado a los usos del suelo para lograr un desarrollo armónico”.

¿Cómo se traduce eso en la realidad que se vive a nivel cotidiano con las basuras en la ciudad y los hogares?

“En que se debe ir más allá del servicio público de recoger los residuos a nivel domiciliario, pues también está el manejo de los escombros, los residuos generados por construcción y demolición, en lo que hay desorden; también se consideran los residuos peligrosos, los voluminosos y otras variables”.

¿Aunque Emvarias es eficiente, qué piensa de que haya todavía muchos focos de contaminación por residuos en Medellín?

“Mire por ejemplo: los comerciantes y distribuidores de llantas nos las dejan en las calles; hay que establecer planes posconsumo para productores e importadores, corregir esas desarticulaciones”.

¿Un PGIRS debería tener herramientas para corregir esas inconsistencias y malas conductas ciudadanas?

“No, porque el tema sancionatorio está bien definido en lo policivo, con competencias y fundamentos especiales desde el Código Nacional de Policía. Es una norma excelente, pero no la están aplicando ni los policías ni los inspectores. Si logramos que se aplique la norma, que se respeten las frecuencias de recolección y que la gente no tire escombros, muebles y residuos donde no es, todo mejora, pero nada se aplica. Con decirle que se arrojan escombros frente a un CAI (Centro de Atención Inmediata) de la Policía y ellos mismos nos llaman para retirarlos, eso es absurdo”.

Pero no solo los ciudadanos incurren en indisciplina, los privados también...

“Acá hay personas con camionetas, motocarros y volquetas dedicadas a llenar la ciudad de escombros y hay empresas constructoras medianas y grandes que pagan por eso sin verificar ni exigir documentos de disposición final y le toca a Emvarias corregir todo eso”.

En todo ese entramado, ¿qué papel juega el relleno La Pradera?

“El relleno no fue concebido como regional, pero se volvió eso. Los municipios se están haciendo los pendejos con el tema y no están definiendo sus PGIRS, todos se confían de que Emvarias tiene un relleno sanitario y no hacen la tarea que les corresponde de definir sus modelos de aprovechamiento. Lo peor es que ni la administración departamental ni el Área Metropolitana hablan de qué hacer con Pradera ni cómo vamos a implementar otras tecnologías”.

Pese a todo, Emvarias es eficiente y genera utilidades...

“El modelo de aseo en Colombia está planteado sobre la base de que la operación sea rentable. Cerramos 2019 con un estimado de ingresos de $239.000 millones y una utilidad neta de casi $16.000 millones. Como EPM consolida todas las utilidades del grupo y de ellas saca los porcentajes de transferencia para el Municipio de Medellín, podemos decir que Emvarias está generando riqueza que se va a inversión social. Tenemos un proceso eficiente en la recolección, un aumento del patrimonio que permitirá sacar adelante la estación de transferencia, que evitará que los vehículos compactadores vayan al relleno sanitario, ese será el gran paso por dar en el futuro inmediato” .